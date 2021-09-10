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Продолжаются совместные учения "Сокол TurAz-2021"

Продолжаются совместные учения "Сокол TurAz-2021" В соответствии с планом совместных летно-тактических учений "Сокол ТурАз-2021" азербайджанские и турецкие военные летчики осуществили боевые вылеты.
Армия
10 сентября 2021 г. 10:43
Продолжаются совместные учения Сокол TurAz-2021

В соответствии с планом совместных летно-тактических учений "Сокол ТурАз-2021" азербайджанские и турецкие военные летчики осуществили боевые вылеты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На учениях изучаются возможности согласования взаимодействия по проведению совместных операций с участием ВВС обеих стран и согласования радиосвязи между боевыми самолетами, имеющими различные характеристики.

В то же время успешно выполнены задачи по уничтожению авиаударами средств противовоздушной обороны, стратегических объектов условного противника, в том числе ближнему воздушному бою и другие задачи.

Учения продлятся до 17 сентября.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Turkish fighter jets fulfill combat tasks
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə qırıcıları hava döyüşü ilə bağlı tapşırıqları icra edir

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