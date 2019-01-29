Президент: Сейчас мы оснащаем нашу армию самым современным вооружением

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Для укрепления военного потенциала нашей страны требуются очень крупные средства. Сейчас мы оснащаем нашу армию самым современным вооружением. Почему? Потому что мы находимся в условиях войны. На эти цели также выделяются большие средства.".

Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на встрече с семьями шехидов.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджанская армия входит в число сильнейших армий в мировом масштабе:

"В прошлом году в Баку состоялись два военных парада, которые продемонстрировали наш мощный военный потенциал. Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильнейших армий в мировом масштабе. Мы стремимся к всестороннему решению стоящих перед страной проблем. Решение социальных вопросов является приоритетом. Но для достижения решения данных вопросов нужна мощная экономика. Поэтому экономическое развитие и впредь должно быть таким, чтобы это позволяло осуществлять социальные проекты".