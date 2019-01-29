 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент: Сейчас мы оснащаем нашу армию самым современным вооружением

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Для укрепления военного потенциала нашей страны требуются очень крупные средства. Сейчас мы оснащаем нашу армию самым современным вооружением. Почему? Потому что мы находимся в условиях войны. На эти цели также выделяются большие средства.".

    Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на встрече с семьями шехидов.

    Глава государства отметил, что сегодня Азербайджанская армия входит в число сильнейших армий в мировом масштабе:

    "В прошлом году в Баку состоялись два военных парада, которые продемонстрировали наш мощный военный потенциал. Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильнейших армий в мировом масштабе. Мы стремимся к всестороннему решению стоящих перед страной проблем. Решение социальных вопросов является приоритетом. Но для достижения решения данных вопросов нужна мощная экономика. Поэтому экономическое развитие и впредь должно быть таким, чтобы это позволяло осуществлять социальные проекты".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi