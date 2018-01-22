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    Президент Международного совета военного спорта находится с визитом в Азербайджане

    В ходе встреч состоится обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между CISM и соответствующими структурами Азербайджана
    © Mod.gov.az

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Делегация во главе с президентом Международного совета военного спорта (CISM) Абдулхакимом Мохаммедом Иса Альшану находится с рабочим визитом в Азербайджане.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    22-го января посетив Аллею почетного захоронения, делегация почтила память и возложила цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Делегация также почтила память и возложила цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

    Затем, посетив Аллею шехидов, делегация почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложила венки к памятнику "Вечный огонь".

    В рамках визита, который продлится до 25-го января, предусмотрены встречи делегации CISM в министерстве обороны, министерстве молодежи и спорта, а также Национальном олимпийском комитете Азербайджанской Республики.

    В ходе встреч состоится обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между CISM и соответствующими структурами Азербайджана.

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