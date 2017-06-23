Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Ширван завода по производству боекомплектов для противотанкового ручного гранатомета

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 23 июня президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Ширван завода по производству 4 видов боекомплектов для противотанковых ручных гранатометов РПГ - 7В2 Производственного объединения "Шарг" министерства оборонной промышленности.

Как сообщает Report, министр оборонной промышленности Явер Джамалов проинформировал главу государства о предприятии. Основная цель создания завода заключается в организации серийного производства 4 видов боекомплектов – осколочных, кумулятивных тандемных, термобарических и инертных гранат для противотанковых ручных гранатометов РПГ-7В2, предназначенных для борьбы с танками и самоходными артиллерийскими установками, в том числе оснащенной динамичными системами защиты, а также легкой бронированной и небронированной техникой, уничтожения живой силы противника на открытой местности и в траншеях. Эти боеприпасы способны поражать бронетехнику и живую силу противника на расстоянии до 700 метров.

Глава государства ввел завод в действие.

Было отмечено, что завод состоит из 10 производственных участков, в том числе участков автоматизированной механической обработки, термической обработки, химической полировки, прессования взрывчатых веществ, экспресс-лаборатории, сборочных участков. Для сборки и производства боеприпасов на предприятии закуплено и установлено 45 единиц отвечающего современным стандартам технологического оборудования компаний Германии, США, Франции, Голландии, Италии, Болгарии, Австрии, Турции, Украины и Тайваня, являющихся одними из передовых стран мира в этой области. Сюда входят токарные и фрезерные станки с программным управлением, гидравлические и механические прессы различной мощности, термопластовые автоматы, термические и камерные электрические печи, различное лабораторное оборудование для проведения проверок и испытаний. Кроме того, обеспечена закупка специальных и универсальных измерительных инструментов и их комплектующих 280 наименований для проведения технического контроля при испытаниях во время приема и сдачи боеприпасов. На заводе создано 170 новых рабочих мест. Иностранные специалисты провели со всеми работниками соответствующие тренинги. Кроме того, лица, работающие со взрывчатыми веществами, прошли соответствующий курс и получили специальный сертификат. Ежегодная производственная мощность завода в односменном рабочем режиме составляет 20 тысяч боекомплектов, что позволяет удовлетворять потребности силовых структур. Учитывая поступившие от иностранных государств заказы на эти изделия, в дальнейшем будут рассмотрены экспортные возможности.

Глава государства пожелал коллективу предприятия успехов.