Президент Ильхам Алиев открыл в городе Ширван завод боекомплектов для гранатометов револьверного типа

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 23 июня в городе Ширван состоялась церемония открытия завода по производству различных видов боекомплектов для 40х46-миллиметрового гранатомета типа MSGL 40 Производственного объединения "Шарг" министерства оборонной промышленности.

Как сообщает Report, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Министр оборонной промышленности Явер Джамалов проинформировал главу государства о том, что основная цель создания завода заключается в организации серийного производства соответствующих стандартам НАТО 4 видов боекомплектов – осколочных, кумулятивно-осколочных, осветительных парашютных и дымовых гранат для 40х46-миллиметровых гранатометов, предназначенных для уничтожения живой силы и огневых средств противника, а также ведения борьбы с легкой бронированной и небронированной техникой.

Глава государства ввел завод в действие.

Было отмечено, что эти изделия способны поражать бронетехнику и живую силу противника на расстоянии до 400 метров. На предприятии функционируют 7 производственных участков – механической обработки, штамповки, химической полировки, прессования взрывчатых веществ, сборки. Отвечающее современным стандартам универсальное и специальное технологическое оборудование для создания и производства изделий – токарные и фрезерные станки с программным управлением, гидравлические и механические прессы различной мощности, термопластовые автоматы, термические и камерные электрические печи приобретены у соответствующих структур Швеции, Германии, Турции, Болгарии, Сербии, Словении, России, Израиля и других стран.

Было подчеркнуто, что инструменты и комплектующие, требуемые для создания и освоения производства изделий на заводе, изготовлены и применяются в соответствии с технологическими операциями. Кроме того, закуплены специальные и универсальные измерительные инструменты и их комплектующие 280 наименований для проведения технического контроля при испытаниях во время приема и сдачи боеприпасов. Иностранные специалисты провели соответствующие тренинги для предусмотренных проектом 40 работников. Ежегодная производственная мощность предприятия при односменном режиме работы составляет 15 тысяч боекомплектов.

Создание таких предприятий является большим вкладом в принимаемые в нашей стране меры по развитию оборонной промышленности. Сдача в эксплуатацию таких заводов укрепляет оборонный потенциал Азербайджана, расширяет ассортимент производимой в нашей стране продукции военного назначения. Одновременно это повышает наши экспортные возможности в данной сфере, устраняет зависимость от зарубежных стран.

После ознакомления с предприятием президент Ильхам Алиев встретился с сотрудниками министерства оборонной промышленности и группой военнослужащих министерства обороны.

Глава государства выступил на встрече с речью.

Затем выступили министр оборонной промышленности Явер Джамалов и министр обороны Закир Гасанов.

Далее были зачитаны распоряжения президента Азербайджанской Республики о присвоении военнослужащим Министерства обороны высших воинских званий, награждении военнослужащих орденами.

Президент, Верховный главнокомандующий вручил удостоверения высших воинских званий и орден "За службу Отечеству" 3-й степени награжденным военнослужащим.