Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Внутренних войск - СПИСОК

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 26-й годовщиной создания Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленное в бою мужество, отличие при выполнении служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью, глава государства распорядился о награждении следующих военнослужащих:
медалью "За отвагу"
Гасымова Юсифа Тельман оглу - лейтенанта (посмертно)
Абуталыбова Вугара Эльман оглу - солдата (посмертно)
медалью "За военные заслуги"
Мамедова Асафа Искендер оглу - полковника-лейтенанта
Бахтиярова Дильгама Хуршуд оглу - полковника-лейтенанта
Гасымова Юниса Низами оглу - полковника -лейтенанта
Кязымова Бахруза Джахангир оглу - полковника-лейтенанта
Агаджанова Аждара Меджлум оглу - полковника-лейтенанта медицинской службы
Мустафаева Азера Низами оглу - майора
Атакишиева Кямрана Шаджеддин оглу - майора
Оруджева Анара Бахтияр оглу - майора
Рустамова Эмиля Эльдар оглу - майора
Тарышова Эльнура Айдын оглу - майора
Мехдиева Юсифа Наги оглу - майора
Нахмедова Акифа Фейзулла оглу - майора
Шахралиева Физули Захид оглу - капитана
Махмудова Анара Захид оглу - старшего лейтенанта.
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