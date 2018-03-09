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    Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Внутренних войск - СПИСОК

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 26-й годовщиной создания Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленное в бою мужество, отличие при выполнении служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью, глава государства распорядился о награждении следующих военнослужащих:

    медалью "За отвагу"

    Гасымова Юсифа Тельман оглу - лейтенанта (посмертно)

    Абуталыбова Вугара Эльман оглу - солдата (посмертно)

    медалью "За военные заслуги"

    Мамедова Асафа Искендер оглу - полковника-лейтенанта

    Бахтиярова Дильгама Хуршуд оглу - полковника-лейтенанта

    Гасымова Юниса Низами оглу - полковника -лейтенанта

    Кязымова Бахруза Джахангир оглу - полковника-лейтенанта

    Агаджанова Аждара Меджлум оглу - полковника-лейтенанта медицинской службы

    Мустафаева Азера Низами оглу - майора

    Атакишиева Кямрана Шаджеддин оглу - майора

    Оруджева Анара Бахтияр оглу - майора

    Рустамова Эмиля Эльдар оглу - майора

    Тарышова Эльнура Айдын оглу - майора

    Мехдиева Юсифа Наги оглу - майора

    Нахмедова Акифа Фейзулла оглу - майора

    Шахралиева Физули Захид оглу - капитана

    Махмудова Анара Захид оглу - старшего лейтенанта.

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