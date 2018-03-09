Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Внутренних войск - СПИСОК

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 26-й годовщиной создания Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленное в бою мужество, отличие при выполнении служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью, глава государства распорядился о награждении следующих военнослужащих:

медалью "За отвагу"

Гасымова Юсифа Тельман оглу - лейтенанта (посмертно)

Абуталыбова Вугара Эльман оглу - солдата (посмертно)

медалью "За военные заслуги"

Мамедова Асафа Искендер оглу - полковника-лейтенанта

Бахтиярова Дильгама Хуршуд оглу - полковника-лейтенанта

Гасымова Юниса Низами оглу - полковника -лейтенанта

Кязымова Бахруза Джахангир оглу - полковника-лейтенанта

Агаджанова Аждара Меджлум оглу - полковника-лейтенанта медицинской службы

Мустафаева Азера Низами оглу - майора

Атакишиева Кямрана Шаджеддин оглу - майора

Оруджева Анара Бахтияр оглу - майора

Рустамова Эмиля Эльдар оглу - майора

Тарышова Эльнура Айдын оглу - майора

Мехдиева Юсифа Наги оглу - майора

Нахмедова Акифа Фейзулла оглу - майора

Шахралиева Физули Захид оглу - капитана

Махмудова Анара Захид оглу - старшего лейтенанта.