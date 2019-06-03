Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 июля 2019 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 по 30 июля 2019 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджанской Республики 2001 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1984-2000 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Кроме того, с 1 по 30 июля 2019 года в запас увольняются военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".