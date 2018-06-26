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    Президент: Азербайджан и впредь будет закупать самое современное вооружение и технику

    Для достижения этого мы имеем очень плодотворные отношения с дружественными странами

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "За счет плодотворных связей с дружественными странами мы получили самое современное оружие мира и этот процесс будет продолжен".

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал на торжественном военном параде на площади Азадлыг в Баку.

    Он отметил, что Азербайджан и впредь будет закупать самое современное вооружение и технику: "Для достижения этого мы имеем очень плодотворные отношения с дружественными странами. У нас есть большие финансовые ресурсы и сильная воля".

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