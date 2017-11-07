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    Представители Вооруженных сил Азербайджана принимают участие в мероприятии НАТО

    Мероприятие продолжится до 9 ноября

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Праге (Чехия) началось мероприятие по обмену опытом в области киберзащиты, установления дальнейших двусторонних отношений.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, представители Вооруженных сил Азербайджана принимают участие в мероприятии.

    Мероприятие продолжится до 9 ноября.

    Кроме того, с 7-го по 10-ое ноября в Кунгсангене (Швеция) проводится курс штабного офицера НАТО и с 7-го ноября по 4-ое декабря в Карачи (Пакистан) проходит курс Гидрографии и Океанографии.

    В этих мероприятиях также участвуют представители Вооруженных сил Азербайджана.

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