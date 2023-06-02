Представитель ВБ: Мы можем включить в свои проекты противоминные работы

На основе обращения правительства Азербайджана Всемирный банк может расширить сферу своей деятельности, включив в него противоминные работы

На основе обращения правительства Азербайджана Всемирный банк может расширить сферу своей деятельности, включив в него противоминные работы.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала менеджер Всемирного банка по Азербайджану, Европе и Центральной Азии Сара Майкл.

Она отметила, что сегодня было подписано грантовое соглашение на сумму 2 млн долларов с Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

"Основная цель этого проекта - содействие улучшению бытовых условий внутренне перемещенных лиц и их профессиональных навыков. Мы очень рады, что на протяжении 20 лет Всемирный банк поддерживает улучшение условий жизни внутренне перемещенных лиц в Азербайджане. Наш первый проект начался в 1999 году, и мы продолжаем эту работу с большим удовлетворением", - заявила Сара Майкл.