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Представитель ВБ: Мы можем включить в свои проекты противоминные работы

Представитель ВБ: Мы можем включить в свои проекты противоминные работы На основе обращения правительства Азербайджана Всемирный банк может расширить сферу своей деятельности, включив в него противоминные работы
Армия
2 июня 2023 г. 12:16
Представитель ВБ: Мы можем включить в свои проекты противоминные работы

На основе обращения правительства Азербайджана Всемирный банк может расширить сферу своей деятельности, включив в него противоминные работы.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала менеджер Всемирного банка по Азербайджану, Европе и Центральной Азии Сара Майкл.

Она отметила, что сегодня было подписано грантовое соглашение на сумму 2 млн долларов с Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

"Основная цель этого проекта - содействие улучшению бытовых условий внутренне перемещенных лиц и их профессиональных навыков. Мы очень рады, что на протяжении 20 лет Всемирный банк поддерживает улучшение условий жизни внутренне перемещенных лиц в Азербайджане. Наш первый проект начался в 1999 году, и мы продолжаем эту работу с большим удовлетворением", - заявила Сара Майкл.

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Версия на английском языке WB may include demining into its projects
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