Глава Военного комитета НАТО: Азербайджан играет важную роль в поддержании международного мира и безопасности

"4 апреля 1949 года, спустя четыре года после окончания Второй мировой войны, двенадцать стран подписали Вашингтонский договор, который официально предусматривал создание Организации Североатлантического договора. В то время, когда страны восстанавливались после разрушительных последствий войны, страны-учредители, продемонстрировав взаимное доверие, создали оборонительный Альянс. Война дала им понять, что они сильнее вместе, и, следовательно, их граждане и территории стали более безопасными".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации сэр Стюарт Пич.

"В течение последующих семи десятилетий НАТО выполняла свои три основные задачи - коллективная оборона, управление кризисами и совместная безопасность. Это первоначальное доверие было основано на том, что Альянс столкнулся с холодной войной, Балканскими войнами, атаками 11 сентября и последующим вмешательством в Афганистан и Ирак.

В течение последующих семидесяти лет к Североатлантическому союзу присоединились ещё семнадцать стран, и ещё одна страна - Республика Северная Македония, процесс присоединения которой в настоящее время находится на стадии выполнения. Жизненно важная связь между Европой и Северной Америкой сделала НАТО самым сильным альянсом в истории - Альянсом, связанным общей историей, ценностями и целями.

По мере расширения Альянса развивается и сеть партнерских отношений со странами из Евроатлантического региона, Средиземноморья, региона Персидского залива, не являющимися членами организации, и другими партнерами по всему миру, работающими вместе для содействия международному миру и безопасности. В 1994 году Президент Азербайджана, Его Превосходительство господин Гейдар Алиев посетил штаб-квартиру НАТО и подписал рамочный документ «Партнерство ради мира», который положил начало партнерству между НАТО и Азербайджаном.

В течение двадцати пяти лет наше партнерство переросло в многогранные отношения, которые мы имеем сегодня. Альянс гордится тем, что называет Азербайджан близким, надежным и ценным партнером, который работает вместе с нами в деле укрепления международного мира и безопасности. На протяжении этих лет партнерство и совместимость развивались благодаря участию Азербайджана в наших операциях и миссиях.Ваши войска в составе сил Косово (KFOR) участвовали в наших миротворческих операциях под руководством НАТО с 1998 по 2008 год, стояли плечом к плечу с войсками союзников в ходе операций Международных сил содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО в Афганистане с 2002 до конца операций под руководством НАТО в 2014 году, где и по сей день Азербайджан поддерживает продолжающую миссию «Решительная поддержка» (RSM) путем обучения, консультирования и оказания помощи Афганским силам безопасности, внося тем самым вклад в Целевой фонд по содействию Афганской национальной армии, и ваша страна предоставила войска и оказала помощь союзникам по НАТО на транзитных маршрутах, на суше, в воздухе и по железной дороге, например, через железнодорожное сообщение Баку-Тбилиси-Карс.

Наше партнерство укрепилось благодаря участию вашей страны в рамках Программы расширения военного образования, сотрудничеству с Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия в целях развития ваших национальных возможностей по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями, а также вовлеченности в партнерской инициативе по взаимодействию, чтобы увеличить совместимость ваших войск. Ваша разработка Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с Альянсом и обязательство по Процессу планирования и анализа, который действует для развития ваших сил и возможностей, способных действовать вместе с союзными странами в операциях и других мероприятиях, заслуживает высокой оценки. Все эти программы и инициативы являются свидетельством усилий и обязательств вашей страны в области модернизации, обеспечения безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе и за его пределами.

Сегодня наше практическое сотрудничество охватывает многие сферы, начиная от развития потенциала до обеспечения энергетической безопасности, сотрудничества в области обороны и безопасности, строительства оборонного института, гражданского чрезвычайного планирования, научного сотрудничества и общественной дипломатии. Мы стремимся продолжать работать с вами во всех областях, которые вы выбрали.

Партнерство НАТО есть и будет существенным для НАТО. Хочу признать достижения и прогресс, достигнутый Азербайджаном за последние двадцать пять лет в качестве надежного партнера НАТО, и ту важную роль, которую вы сыграли в укреплении региональной стабильности и поддержании международного мира и безопасности. Уверен, что и Альянс, и Азербайджан будут развивать достигнутое за последние двадцать пять лет и продолжать вносить вклад в это партнерство. Я рассчитываю на дальнейшее развитие отношений между НАТО и Азербайджаном и углубление военного сотрудничества с вашей страной" - сказал Стюарт Пич.