Предан земле погибший вчера в ДТП в Лачыне военнослужащий Сахават Ахундов

В селе Саяд Хачмазского района прошла церемония прощания с военнослужащим азербайджанской армии Сахаватом Ахундовым, погибшим вчера в автокатастрофе в Лачыне. С.Ахундов был предан земле на местном кладбище.
Как передает северное бюро
Отцу С.Ахундова был передан флаг Азербайджана, которым был накрыт гроб с телом военнослужащего.
Сахават Ахундов родился в 2004 году в селе Саяд, до конца службы ему оставалось три месяца.
4 января автомобиль с военнослужащими азербайджанской армии попал в ДТП в горной местности в Лачынском районе. Согласно информации Минобороны Азербайджана, в аварии погибли военнослужащие азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу.