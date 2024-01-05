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Предан земле погибший вчера в ДТП в Лачыне военнослужащий Сахават Ахундов

Предан земле погибший вчера в ДТП в Лачыне военнослужащий Сахават Ахундов В селе Саяд Хачмазского района состоялась церемония прощания с военнослужащим азербайджанской армии Сахаватом Ахундовым, погибшим входе автомобильной аварии в Лачине 4 января.
Армия
5 января 2024 г. 12:48
Предан земле погибший вчера в ДТП в Лачыне военнослужащий Сахават Ахундов

В селе Саяд Хачмазского района прошла церемония прощания с военнослужащим азербайджанской армии Сахаватом Ахундовым, погибшим вчера в автокатастрофе в Лачыне. С.Ахундов был предан земле на местном кладбище.

Как передает северное бюро Report, в похоронах приняли участие родственники погибшего, его сослуживцы и жители села.

Отцу С.Ахундова был передан флаг Азербайджана, которым был накрыт гроб с телом военнослужащего.

Сахават Ахундов родился в 2004 году в селе Саяд, до конца службы ему оставалось три месяца.

4 января автомобиль с военнослужащими азербайджанской армии попал в ДТП в горной местности в Лачынском районе. Согласно информации Минобороны Азербайджана, в аварии погибли военнослужащие азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу.

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