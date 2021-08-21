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Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу 20 августа с 18:58 до 23:53 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Юхары Загалы, Гюней и Юхары Шорджа Басаркечярского района, Юхары Мехраб Бердского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергал
Армия
21 августа 2021 г. 11:23
Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

20 августа с 18:58 до 23:53 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Юхары Загалы, Гюней и Юхары Шорджа Басаркечярского района, Юхары Мехраб Бердского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Истису Кельбаджарского района, Гаралар Товузского района и Галакенд Гедабекского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Кроме того, с 20:37 20 августа до 01:00 21 августа незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из автоматов и пулеметов периодически открывали огонь в направлении позиций подразделений Азербайджанской армии в районе села Чагадюз Ходжавендского района и города Шуша.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.

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Версия на английском языке MoD: Azerbaijan Army's positions once again were subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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