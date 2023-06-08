Пресечена попытка армян установить в Ходжалы фортификационные сооружения

Попытка незаконных армянских боевиков установить в Ходжалы фортификационные сооружения пресечена.

Пресечена попытка членов незаконных армянских вооруженных формирований установить в Ходжалы фортификационные сооружения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в Ходжалинском направлении.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, работы были немедленно остановлены", - сообщили в Минобороны.