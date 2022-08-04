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Полковник запаса: Операция "Возмездие" стала тяжелым уроком для армян

Полковник запаса: Операция "Возмездие" стала тяжелым уроком для армян "После 44-дневной Отечественной войны Армения часто прибегала к провокациям на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, либо же на государственной границе. Считаю, что проведенная нашей армией операция "Возмезди
Армия
4 августа 2022 г. 15:02
Полковник запаса: Операция Возмездие стала тяжелым уроком для армян

"После 44-дневной Отечественной войны Армения часто прибегала к провокациям на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, либо же на государственной границе. Считаю, что проведенная нашей армией операция "Возмездие" была своевременным и правильным шагом".

Об этом Report сказал полковник запаса Азербайджанской армии, военный эксперт Шаир Рамалданов.

Он напомнил, что президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев неоднократно заявлял о невыполнении Арменией пунктов трехстороннего заявления:

"Президент на последней встрече сделал серьезное предупреждение в связи с невыполнением 4-го пункта трехстороннего заявления. Азербайджан впредь не допустит затягивания этого вопроса. Глава государства четко довел это послание до всех сторон. После этого армяне попросили времени до сентября, чтобы решить вопрос. Между президентом России и премьер-министром Армении были проведены телефонные переговоры ".

Ш.Рамалданов полагает, что Азербайджан должен был дать адекватный ответ на провокации Армении, что и произошло: "Противник уже понес серьезные потери. Это видно из видеоматериалов, опубликованных Министерством обороны Азербайджана. Теперь армянское руководство задумается над процессами и поторопится с принятием решений".

Полковник запаса отметил, что тяжелое поражение Армении в 44-дневной Отечественной войне стало серьезным уроком для армян, но, несмотря на это, они не прекращают свои провокации: "Военно-политическое руководство Армении никогда не было независимым, оно всегда действовало под указку иностранного лобби. Реваншистские силы имеют достаточно прочные позиции в Армении. Однако, уверяю вас, операция "Возмездие" стала для них тяжелым уроком. До тех пор, пока незаконные армянские вооруженные формирования присутствуют на территории Азербайджана, подобные провокации против нашей страны продолжатся. Они представляют угрозу нашим гражданам и солдатам, несущим службу на этих территориях. Провокации армянских террористов на территории, где временно размещены российские миротворческие силы, еще раз показывают, что миротворцы не полностью контролируют процесс. Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию противника и дать армянам жесткий отпор".

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Версия на азербайджанском языке Ehtiyatda olan polkovnik: "Qisas" əməliyyatı ermənilərə ağır dərs oldu"

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