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Полковник НАТО: ВС Азербайджана добились превосходного прогресса

Полковник НАТО: ВС Азербайджана добились превосходного прогресса Вооруженные силы (ВС) Азербайджана добились превосходного прогресса.
Армия
30 ноября 2022 г. 09:27
Полковник НАТО: ВС Азербайджана добились превосходного прогресса

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана добились превосходного прогресса.

Как передает Report, об этом заявил представитель Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE), полковник Игорь Табулов-Трута в ходе "Дней НАТО" в Баку.

"Я должен поздравить азербайджанские вооруженные силы с достигнутым превосходным прогрессом. Различные компоненты вооруженных сил успешно достигли полной боеспособности благодаря Концепции оперативного потенциала. Это большое достижение", - сказал полковник.

По его словам, "Дни НАТО" позволили не только произвести обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес, но также и дали возможность воочию убедиться в профессионализме и самоотверженности, проявленных мужчинами и женщинами Вооруженных сил Азербайджана.

"Азербайджан был и остается сильным партнером НАТО, а его вклад в миссии и операции НАТО всегда значителен",- добавил полковник Табулов-Трута.

Отметим, что в период с 20 по 25 ноября в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2022 год в Баку были проведены “Дни НАТО”.

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