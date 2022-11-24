Полковник-лейтенант: Армяне установили мины в Сарыбабе с целью увеличить число человеческих жертв

Мины, установленные на высоте Сарыбаба Лачынского района, содержат 65 граммов взрывчатого вещества в виде порошка, и установлены с целью увеличения числа человеческих жертв после второй Карабахской войны.

Мины, установленные на высоте Сарыбаба Лачынского района, содержат 65 граммов взрывчатого вещества в виде порошка, и установлены с целью увеличения числа человеческих жертв после второй Карабахской войны.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сообщил полковник-лейтенант министерства обороны Джавид Джаббаров военным атташе дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, и журналистам.

По его словам, мины, обнаруженные на высоте Сарыбаба Лачынского района, были произведены Арменией в 2021 году: "Это противопехотные мины фугасного типа. Они были установлены здесь в первую неделю 2021 года после Отечественной войны".

Отметим, что сегодня военные атташе аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и представители СМИ побывали на месте обнаружения мин на высоте Сарыбаба в Лачынском районе.