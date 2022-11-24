О нас

Полковник-лейтенант: Армяне установили мины в Сарыбабе с целью увеличить число человеческих жертв

Полковник-лейтенант: Армяне установили мины в Сарыбабе с целью увеличить число человеческих жертв Мины, установленные на высоте Сарыбаба Лачынского района, содержат 65 граммов взрывчатого вещества в виде порошка, и установлены с целью увеличения числа человеческих жертв после второй Карабахской войны.
Армия
24 ноября 2022 г. 15:10
Полковник-лейтенант: Армяне установили мины в Сарыбабе с целью увеличить число человеческих жертв

Мины, установленные на высоте Сарыбаба Лачынского района, содержат 65 граммов взрывчатого вещества в виде порошка, и установлены с целью увеличения числа человеческих жертв после второй Карабахской войны.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сообщил полковник-лейтенант министерства обороны Джавид Джаббаров военным атташе дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, и журналистам.

По его словам, мины, обнаруженные на высоте Сарыбаба Лачынского района, были произведены Арменией в 2021 году: "Это противопехотные мины фугасного типа. Они были установлены здесь в первую неделю 2021 года после Отечественной войны".

Отметим, что сегодня военные атташе аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и представители СМИ побывали на месте обнаружения мин на высоте Сарыбаба в Лачынском районе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zabit: "Sarıbabada basdırılan minalar insan tələfatı üçün nəzərdə tutulub"

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
17 ноября 2022 г. 16:45
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi