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В Азербайджане похоронен погибший в результате несчастного случая военнослужащий

Похоронен погибший в результате несчастного случая военнослужащий

В Гусарском районе Азербайджана похоронен погибший в результате несчастного случая в воинской части прапорщик Агаларов Амиддин Шахмалы оглу (1990-го года рождения).

Как передаёт северное бюро Report, на церемонии похорон участвовали представители Министерства обороны Азербайджана, сослуживцы усопшего, официальные лица исполнительной власти Гусарского района, коллективы ведомств и предприятий района и представители общественности.

Отметим, что А.Агаларов был женат, у него 3 детей. Он служил в армии на протяжении 9 лет.

Пусть земля ему будет пухом!

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