Главы погранслужб Азербайджана и Грузии обсудили ситуацию на границе

На служебной территории "Шамкир" государственной границы состоялась рабочая встреча делегаций во главе с начальником Государственной пограничной службы генералом-полковником Эльчином Гулиевым и начальником Пограничной полиции Грузии Теймуразом Кекелидзе.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, в ходе встречи обсудили оперативную обстановку на азербайджано-грузинской государственной границе, совместную борьбу против угроз пограничной безопасности, продолжение обмена информацией и опытом, развитие сотрудничества.

Стороны положительно оценили динамику развития двустороннего сотрудничества, было подчеркнуто, что имеющийся уровень отношений между пограничными структурами Азербайджана и Грузии позволяет совместно решать вопросы по устранения незаконной деятельности на государственной границе.

Встреча прошла в условиях дружеского и братского взаимопонимания.