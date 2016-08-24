Пограничный корабль Азербайджана впервые посетит Астрахань с дружественным визитом

Баку. 24 Августа. REPORT.AZ/ Корабль государственной пограничной службы Азербайджана сегодня впервые прибудет в Астрахань с дружественным визитом.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила официальный представитель погрануправления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области Ирина Гафурова.

"Визит пограничного корабля Азербайджана в Астрахань состоится впервые. Для иностранных гостей запланирована насыщенная экскурсионная программа, совместные спортивные состязания и морские учения. Этот визит - очередной этап международного сотрудничества в рамках решения задач по укреплению пограничной безопасности", - отметила Гафурова.

По ее словам, азербайджанские пограничники посетят пункт базирования пограничных сторожевых кораблей, где ознакомятся с современными образцами техники, имеющейся на вооружении подразделений береговой охраны. Также среди основных мероприятий - морские учения, в ходе которых пограничникам двух государств предстоит определить актуальные угрозы пограничной безопасности в регионе, выработать и реализовать совместные действия по их нейтрализации и отработать различные уровни взаимодействия.

Собеседница агентства добавила, что астраханцы и гости города смогут посетить пограничный корабль Азербайджана и познакомиться с условиями службы иностранных моряков- пограничников. Завершится визит 26 августа.

По данным пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, корабль азербайджанских пограничников в 2014 году посещал Махачкалу для совместных учений с российскими коллегами. В прошлом году уже пограничники России побывали с дружественным визитом в Баку.