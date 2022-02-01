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Погибшему в Кяльбаджаре старшему лейтенанту присвоен статус шехида

Погибшему в Кяльбаджаре старшему лейтенанту присвоен статус шехида Старшему лейтенанту Фуаду Багирову, тело которого было найдено через три дня после того, как он пропал без вести из-за резкого изменения погодных условий и метели в районе Алагёлляр Кяльбаджарского района, был присвоен статус шехида.
Армия
1 февраля 2022 г. 11:38
Погибшему в Кяльбаджаре старшему лейтенанту присвоен статус шехида

Старшему лейтенанту Фуаду Багирову, тело которого было найдено через три дня после того, как он пропал без вести из-за резкого изменения погодных условий и метели в районе Алагёлляр Кяльбаджарского района, был присвоен статус шехида.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Согласно законодательству, погибшему в Кяльбаджаре военнослужащему присвоен статус шехида", - отмечается в сообщении.

Старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу заблудился на участке Алагёлляр Кяльбаджарского района в результате резкого изменения погодных условий и метели. Тело военнослужащего было обнаружено 31 января около 12:30 в результате поисково-спасательных мероприятий с привлечением личного состава и специальной техники подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных в Кяльбаджарском районе.

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Версия на английском языке Senior lieutenant who died in Kalbajar given status of martyr
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə həlak olan baş leytenanta şəhid statusu verilib

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