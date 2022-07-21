Погибшего военнослужащего-азербайджанца украинской армии проводили в последний путь

В Киеве состоялась церемония похорон военнослужащего украинской армии, азербайджанца по происхождению Керима Гуламова.

В Киеве состоялась церемония похорон военнослужащего украинской армии, азербайджанца по происхождению Керима Гуламова.

Как передает восточноевропейское бюро Report, церемония прощания с военнослужащим состоялась в одной из центральных церквей столицы.

Отметим, что военнослужащий украинской армии, азербайджанец по национальности Керим Гуламов погиб 17 июля в боях с Россией.

К.Гуламов был ветераном антитеррористических операций в украинском Донбассе, активно участвовал в 73 спецоперациях. В 2018 году был ведущим "Военного хит-парада" на телеканале М2.

К.Гуламов окончил школу в украинском городе Обухов, проживал в Ирпене.

Ему 26 июля исполнилось бы 35 лет.