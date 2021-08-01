Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

1 августа примерно в 03:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракског

1 августа примерно в 03:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.