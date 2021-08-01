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Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении 1 августа примерно в 03:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракског
Армия
1 августа 2021 г. 09:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

1 августа примерно в 03:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке Positions of Azerbaijani Army in Nakhchivan come under fire
Версия на азербайджанском языке Mövqelərimiz Naxçıvan istiqamətində atəşə tutulub

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