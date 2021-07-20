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Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер 19 июля примерно в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчы
Армия
20 июля 2021 г. 09:42
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер

19 июля примерно в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В результате обстрела военнослужащий Азербайджанской армии старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение.

Ответным огнем противник был подавлен.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке Azerbaijani serviceman wounded as Armenians shell positions in Nakhchivan direction
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu, zabitimiz yaralandı

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