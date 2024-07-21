Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 20 июля около 22:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису Басаркечярского района подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - подчеркнули в оборонном ведомстве.