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Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.
Армия
21 июля 2024 г. 09:25
Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 20 июля около 22:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису Басаркечярского района подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər istiqamətindəki mövqeləri atəşə tutulub

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