О нас
Report Georgia
Аудио новости

Подготовка новобранцев в Азербайджанской армии

Подготовка новобранцев в Азербайджанской армии В воинских частях особое внимание также уделяется физической подготовке военнослужащих
Армия
15 апреля 2021 г. 12:52
Подготовка новобранцев в Азербайджанской армии

Во всех воинских частях Азербайджанской армии подготовке молодых призывников уделяется основное внимание, с военнослужащими этой категории проводятся различные теоретические и практические занятия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе подготовки молодых солдат обучают воинской дисциплине, формируют и совершенствуют у них строевые навыки. Под руководством наставников личный состав обучается предметам и элементам строевой подготовки.

В воинских частях особое внимание также уделяется физической подготовке военнослужащих. В спортивных городках с личным составом проводятся занятия по физической подготовке. В ходе занятий личный состав тренируется на различных спортивных тренажерах и выполняет различные нормативы.

В соответствии с распорядком дня в Азербайджанской армии для эффективного проведения досуга военнослужащими в воинских частях предусмотрены места отдыха и помещения для проведения занятий по идеологической подготовке. Здесь военнослужащие знакомятся с новыми выпусками газет, журналов и других изданий военных печатных органов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоSpecial attention paid to training of young soldiers in Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Orduda gənc əsgərlərin hazırlığına xüsusi diqqət yetirilir - VİDEO

Новости партнеров

Самое читаемое

Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi