Подготовка новобранцев в Азербайджанской армии

Во всех воинских частях Азербайджанской армии подготовке молодых призывников уделяется основное внимание, с военнослужащими этой категории проводятся различные теоретические и практические занятия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе подготовки молодых солдат обучают воинской дисциплине, формируют и совершенствуют у них строевые навыки. Под руководством наставников личный состав обучается предметам и элементам строевой подготовки.

В воинских частях особое внимание также уделяется физической подготовке военнослужащих. В спортивных городках с личным составом проводятся занятия по физической подготовке. В ходе занятий личный состав тренируется на различных спортивных тренажерах и выполняет различные нормативы.

В соответствии с распорядком дня в Азербайджанской армии для эффективного проведения досуга военнослужащими в воинских частях предусмотрены места отдыха и помещения для проведения занятий по идеологической подготовке. Здесь военнослужащие знакомятся с новыми выпусками газет, журналов и других изданий военных печатных органов.