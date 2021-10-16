Победу Азербайджана в Карабахской войне обсудили на конференции в Украине

В украинском городе Ивано-Франковск прошла конференция, посвященная Дню защиты ветеранов и вынужденных переселенцев войны с сепаратизмом на востоке страны.

В украинском городе Ивано-Франковск прошла конференция, посвященная Дню защиты ветеранов и вынужденных переселенцев войны с сепаратизмом на востоке страны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, конференция была посвящена решению острых социальных проблем ветеранов войны и вынужденных переселенцев с помощью IT-технологий. В ходе мероприятия был приведен пример бывшего карабахского конфликта и освобождению Азербайджаном своих земель.

Председатель Ивано-Франковского Конгресса азербайджанцев Матлаб Наджафов поздравил участников конференции, организованной IT Strana, Smart Ukraine Automation и Ивано-Франковским Союзом ветеранов АТО, с праздником и рассказал о проделанной работе с вынужденными переселенцами:

"В эти дни прошлого года храбрая армия Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего за 44 дня завершила 30-летнюю оккупацию и освободила Карабах и прилегающие районы от оккупации. Как азербайджанцы, являющиеся гражданами Украины, мы чувствуем страдания войны на востоке страны, положение ветеранов. Мы верим, что Украина скоро освободит свои земли от оккупации и решит эти проблемы", - сказал он.

На конференции выступили директор IT Страна Дмитрий Вялков, директор Smart Ukraine Automation Иван Порохнавец, директор Softjorn-UKRAYNA IT Сергей Фицак, ветеран войны, председатель "Подольская Гора" Тарас Масляк и др.

Выступили также местные официальные лица Александр Ярошюк, Александр Попалинец, Петр Шкутяк и другие. Конференцию также поддержала ассоциация "ПОДОЛЬСКАЯ ГОРА", которая поддерживает раздираемое войной фермерский союз с помощью интеллектуальной системы.