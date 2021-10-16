О нас
Report Georgia
Аудио новости

Победу Азербайджана в Карабахской войне обсудили на конференции в Украине

Победу Азербайджана в Карабахской войне обсудили на конференции в Украине В украинском городе Ивано-Франковск прошла конференция, посвященная Дню защиты ветеранов и вынужденных переселенцев войны с сепаратизмом на востоке страны.
Армия
16 октября 2021 г. 19:02
Победу Азербайджана в Карабахской войне обсудили на конференции в Украине

В украинском городе Ивано-Франковск прошла конференция, посвященная Дню защиты ветеранов и вынужденных переселенцев войны с сепаратизмом на востоке страны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, конференция была посвящена решению острых социальных проблем ветеранов войны и вынужденных переселенцев с помощью IT-технологий. В ходе мероприятия был приведен пример бывшего карабахского конфликта и освобождению Азербайджаном своих земель.

Председатель Ивано-Франковского Конгресса азербайджанцев Матлаб Наджафов поздравил участников конференции, организованной IT Strana, Smart Ukraine Automation и Ивано-Франковским Союзом ветеранов АТО, с праздником и рассказал о проделанной работе с вынужденными переселенцами:

"В эти дни прошлого года храбрая армия Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего за 44 дня завершила 30-летнюю оккупацию и освободила Карабах и прилегающие районы от оккупации. Как азербайджанцы, являющиеся гражданами Украины, мы чувствуем страдания войны на востоке страны, положение ветеранов. Мы верим, что Украина скоро освободит свои земли от оккупации и решит эти проблемы", - сказал он.

На конференции выступили директор IT Страна Дмитрий Вялков, директор Smart Ukraine Automation Иван Порохнавец, директор Softjorn-UKRAYNA IT Сергей Фицак, ветеран войны, председатель "Подольская Гора" Тарас Масляк и др.

Выступили также местные официальные лица Александр Ярошюк, Александр Попалинец, Петр Шкутяк и другие. Конференцию также поддержала ассоциация "ПОДОЛЬСКАЯ ГОРА", которая поддерживает раздираемое войной фермерский союз с помощью интеллектуальной системы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's victory highlighted in Western Ukrainian conference
Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Ukraynada konfransda Azərbaycanın qələbəsindən bəhs edilib

Самое важное

Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии прибудет в Баку
Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии прибудет в Баку
16 октября 2021 г. 17:03
В Азербайджане коронавирусом заразился еще 1 681 человек
В Азербайджане коронавирусом заразился еще 1 681 человек
16 октября 2021 г. 16:57
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Кабмин: Начата подготовка предложений для повышения зарплат, пенсий пособий
Кабмин: Начата подготовка предложений для повышения зарплат, пенсий пособий
16 октября 2021 г. 16:03
Представители дипкорпуса проинформированы о разрушениях в Тертере в ходе войны
ФотоПредставители дипкорпуса проинформированы о разрушениях в Тертере в ходе войны
16 октября 2021 г. 15:16
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
16 октября 2021 г. 14:51
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
16 октября 2021 г. 14:34
Представители дипкорпуса посадили деревья в Тертере
ФотоПредставители дипкорпуса посадили деревья в Тертере
16 октября 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi