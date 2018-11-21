По итогам бакинской встречи военных руководителей Азербайджана, Турции и Грузии подписан протокол

© Report https://report.az/storage/news/15bcb02287b1bbeba084adaf2ffaf4df/487f7fe7-633a-4378-8637-c46fbebe3c50_292.jpg

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Баку завершилась 3-я трехсторонняя встреча министра обороны Азербайджана и начальников Генеральных штабов Вооруженных сил Турции и Грузии.

Как сообщает Report, по итогам обсуждений, проходивших сначала в открытом, затем в закрытом форматах, был подписан протокол.

Документ подписали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Генштаба Вооруженных сил Турции генерал армии Яшар Гюлер и начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая.