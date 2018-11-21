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    По итогам бакинской встречи военных руководителей Азербайджана, Турции и Грузии подписан протокол

    © Report

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Баку завершилась 3-я трехсторонняя встреча министра обороны Азербайджана и начальников Генеральных штабов Вооруженных сил Турции и Грузии.

    Как сообщает Report, по итогам обсуждений, проходивших сначала в открытом, затем в закрытом форматах, был подписан протокол.

    Документ подписали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Генштаба Вооруженных сил Турции генерал армии Яшар Гюлер и начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая.

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