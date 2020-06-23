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Передана в пользование новая инженерная инфраструктура Инженерных войск

Передана в пользование инженерная инфраструктура Инженерных войск

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуад Мамедов принял участие в открытии новой инженерной инфраструктуры Инженерных войск.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Генерал-лейтенант Ф.Мамедов осмотрел новопостроенные солдатскую казарму, столовую, медпункт, банно-прачечный комплекс, а также другие служебные и административные объекты.

Для организации и проведения боевой подготовки в частях и подразделениях Инженерных войск, а также поддержания тактико-специальной, специальной подготовки и технической готовности инженерно-саперных подразделений были построены и переданы в пользование новый инженерный городок и площадка для вождения инженерной техники.

Было отмечено, что созданные условия окажут положительное влияние на поддержание высокого уровня боеготовности частей и подразделений Инженерных войск.

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