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Пакистанский маршал посетил военно-учебные заведения Азербайджана

Пакистанский маршал посетил военно-учебные заведения Азербайджана Пакистанская делегация была проинформирована о роли военно-учебных заведений в победе Азербайджанской армии в Отечественной войне
Армия
31 марта 2021 г. 16:29
Пакистанский маршал посетил военно-учебные заведения Азербайджана

Находящаяся с рабочим визитом в Баку делегация во главе c заместителем командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Аамиром Масудом посетила Военную академию Вооруженных сил и Азербайджанское высшее военного училище имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Пакистанская делегация была проинформирована о роли военно-учебных заведений в победе Азербайджанской армии в Отечественной войне, реформах, проводимых в сфере армейского строительства, а также применении передового опыта ведущих стран мира в системе военного образования.

В ходе встреч с руководящим составом военно-учебных заведений были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между нашими странами в области военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоPakistani military delegation visits Azerbaijan’s military educational institutions
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanlı marşal Azərbaycanın hərbi məktəblərində olub

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