Пакистанский маршал посетил военно-учебные заведения Азербайджана

Пакистанская делегация была проинформирована о роли военно-учебных заведений в победе Азербайджанской армии в Отечественной войне

Находящаяся с рабочим визитом в Баку делегация во главе c заместителем командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Аамиром Масудом посетила Военную академию Вооруженных сил и Азербайджанское высшее военного училище имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Пакистанская делегация была проинформирована о роли военно-учебных заведений в победе Азербайджанской армии в Отечественной войне, реформах, проводимых в сфере армейского строительства, а также применении передового опыта ведущих стран мира в системе военного образования.

В ходе встреч с руководящим составом военно-учебных заведений были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между нашими странами в области военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.