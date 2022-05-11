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Осуществляется процесс перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

Осуществляется процесс перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации Согласно плану боевой подготовки на 2022-й год, во всех воинских частях и подразделениях Азербайджанской армии осуществляется процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.
Армия
11 мая 2022 г. 13:48
Осуществляется процесс перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

Согласно плану боевой подготовки на 2022-й год, во всех воинских частях и подразделениях Азербайджанской армии осуществляется процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, производится заменена горюче-смазочных материалов, а также выполняется плановое обслуживание военной и специальной техники.

Основной целью перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации является повышение боеспособности воинских частей, а также поддержание их высокой боеготовности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda silah və hərbi texnika yay istismar rejiminə keçirilir

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