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Опубликованы новые кадры учений Anatolian Phoenix - 2025 с участием азербайджанских военнослужащих

Опубликованы новые кадры учений Anatolian Phoenix - 2025 с участием азербайджанских военнослужащих Опубликованы новые кадры международных учений Anadolu Ankası - 2025 (Anatolian Phoenix - 2025), в которых принимают участие азербайджанские военнослужащие.
Армия
21 мая 2025 г. 21:31
Опубликованы новые кадры учений Anatolian Phoenix - 2025 с участием азербайджанских военнослужащих

Опубликованы новые кадры международных учений Anadolu Ankası - 2025 (Anatolian Phoenix - 2025), в которых принимают участие азербайджанские военнослужащие.

Как сообщает Report, об этом Министерство национальной обороны Турции поделилось на своей странице в соцсети X.

Отметим, что учения проходят в турецком городе Конье. В международных поисково-спасательных учениях Азербайджан представляют пилоты Военно-воздушных сил Азербайджана, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной службы, а также технический персонал.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçilərinin qatıldığı beynəlxalq təlimin yeni görüntüləri yayılıb

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