Опубликованы новые кадры учений Anatolian Phoenix - 2025 с участием азербайджанских военнослужащих

Опубликованы новые кадры международных учений Anadolu Ankası - 2025 (Anatolian Phoenix - 2025), в которых принимают участие азербайджанские военнослужащие.

Опубликованы новые кадры международных учений Anadolu Ankası - 2025 (Anatolian Phoenix - 2025), в которых принимают участие азербайджанские военнослужащие.

Как сообщает Report, об этом Министерство национальной обороны Турции поделилось на своей странице в соцсети X.

Отметим, что учения проходят в турецком городе Конье. В международных поисково-спасательных учениях Азербайджан представляют пилоты Военно-воздушных сил Азербайджана, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной службы, а также технический персонал.



