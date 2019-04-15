Определился лучший повар Азербайджанской Армии - ВИДЕО

Согласно плану подготовки Главного управления материально-технического обеспечения министерства обороны Азербайджана, для проверки уровня теоретических знаний и практических навыков военных поваров, служащих в воинских объединениях, соединениях, частях и специальных военно-учебных заведениях, проведено соревнование на звание "Лучший военный повар".

Как сообщили Report в министерстве, соревнование проведено с целью усовершенствования практического опыта поваров, служащих в подразделениях, поддержания образцового уровня столовых, а также улучшения качества питания.

Во время соревнования, проведенного в трех этапах, особое внимание было уделено правильному приготовлению пищи, использованию технологического оборудования, нормам отходов, образующихся в результате обработки продуктов, чистоте специальной одежды, строгому соблюдению санитарно-гигиенических требований и другим вопросам.

В завершение были определены и награждены победители по итогам соревнования на звание "Лучший военный повар".