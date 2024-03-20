Военнослужащий азербайджанской армии покончил с собой

Офицер азербайджанской армии покончил с собой из огнестрельного оружия.

Военнослужащий азербайджанской армии покончил с собой из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора - глава пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

Он отметил, что в Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве офицера Н-ской воинской части Минобороны Мусаева Шахрияра Низами оглы: "На основании поступившей информации сотрудники Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры провели осмотр тела и места происшествия, в качестве вещественных доказательств изъяли предметы, имеющие отношение к делу. В Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, опрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы и реализованы другие необходимые следственные мероприятия. В настоящее время расследование продолжается, будет обеспечено осуществление всех мер в соответствии с законодательством".