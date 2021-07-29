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Обсуждено сотрудничество между Азербайджанской армией и Нацгвардией Оклахомы

Обсуждено сотрудничество между Азербайджанской армией и Нацгвардией Оклахомы Начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов встретился с делегацией во главе с командующим Национальной гвардией штата Оклахома Соединенных Штатов Америки генерал-майором Майк
Армия
29 июля 2021 г. 13:37
Обсуждено сотрудничество между Азербайджанской армией и Нацгвардией Оклахомы

Начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов встретился с делегацией во главе с командующим Национальной гвардией штата Оклахома Соединенных Штатов Америки генерал-майором Майклом Томпсоном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На встрече были определены новые векторы двустороннего сотрудничества между Азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома в рамках программы "Партнерство со штатом", заключенной между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, обсуждены совместные проекты.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития взаимных связей между Азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома.

Затем был организован визит делегации в Н-скую воинскую часть. Гости осмотрели стенд, посвященный светлой памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны. Генерал-майор М.Томпсон оставил запись в Книге почетных посетителей и гостей.

После представления брифинга в конференц-зале воинской части делегация ознакомилась с деятельностью подразделений Н-ской воинской части, заявленных в Объединение Совместных Сил Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) НАТО, и созданными для них социально-бытовыми условиями.

В заключение стороны обменялись подарками, была сделана фотография на память.

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Версия на английском языке Cooperation between Azerbaijani Army and Oklahoma National Guard discussed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu ilə Oklahoma Ştatı Milli Qvardiyası arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

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