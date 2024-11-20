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Обсуждено расширение связей между военно-промышленными комплексами Азербайджана и Пакистана

Обсуждено расширение связей между военно-промышленными комплексами Азербайджана и Пакистана Азербайджанская делегация во главе с замминистра оборонной промышленности Азербайджана Мехманом Бахышовым принимает участие в 12-й Международной оборонной выставке и семинаре IDEAS 2024 в Карачи.
Армия
20 ноября 2024 г. 22:52
Обсуждено расширение связей между военно-промышленными комплексами Азербайджана и Пакистана

Азербайджанская делегация во главе с замминистра оборонной промышленности Азербайджана Мехманом Бахышовым принимает участие в 12-й Международной оборонной выставке и семинаре IDEAS 2024 в Карачи.

Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности, заместитель министра ознакомился со стендами, демонстрирующими продукцию военной промышленности различных стран.

В рамках выставки М.Бахышов встретился с заместителем председателя Комитета оборонной промышленности Турции Ихсаном Каей, председателем Объединённого комитета начальников штабов Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой, гендиректором Департамента стратегического планирования Пакистана генерал-лейтенантом Юсуфом Джамалом и другими государственными чиновниками, а также представителями частных компаний.

На встречах обсуждались перспективы развития существующего сотрудничества, а также расширение связей между военно-промышленными комплексами двух стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Pakistanın hərbi sənaye kompleksləri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi müzakirə olunub

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