Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 20 февраля встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в Азербайджане Небойша Родичем.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече особо подчеркнули роль глав государств в развитии азербайджано-сербских отношений, было отмечено, что связи в военной сфере развиваются также успешно, как и в других направлениях.

Отметив важное стратегическое сотрудничество, дружественные и теплые отношения между нашими странами, посол подчеркнул, что Сербия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи обсудили перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической сфере, в области военного образования, а также военно-политическую ситуацию в регионе, вопросы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.