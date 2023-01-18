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Обнародовано количество уничтоженной в сентябрьских боях армянской техники

Обнародовано количество уничтоженной в сентябрьских боях армянской техники 12-13 сентября прошлого года на участке государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, нашими подразделениями в ответ на масштабные провокации вооруженных сил Армении были нанесены тяжелые сокрушительные удары, силы противника, по
Армия
18 января 2023 г. 10:48
Обнародовано количество уничтоженной в сентябрьских боях армянской техники

12-13 сентября прошлого года на участке государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, нашими подразделениями в ответ на масштабные провокации вооруженных сил Армении были нанесены тяжелые сокрушительные удары, силы противника, понесшие многочисленные потери, были вынуждены отступить.

Как сообщает Report, об этом говорилось в ходе отчетного совещания, посвященного итогам служебно-боевой деятельности Государственной пограничной службы за 2022 год.

Было отмечено, что уничтожены 2 дивизиона С-300, 1 пусковая установка ЗРК С-125, 1 станция наведения ракет ЗРК С-125, 1 радиолокационная станция типа Р-18, 2 системы радиоподавления "Житель", 18 постов и большое количество живой силы противника.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals Armenian military equipment destroyed in September battles
Версия на азербайджанском языке Sentyabr döyüşlərində sərhədçilərimizin məhv etdiyi Ermənistan ordusunun texnikaları açıqlanıb

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