Обнародовано количество уничтоженной в сентябрьских боях армянской техники

12-13 сентября прошлого года на участке государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, нашими подразделениями в ответ на масштабные провокации вооруженных сил Армении были нанесены тяжелые сокрушительные удары, силы противника, по

12-13 сентября прошлого года на участке государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, нашими подразделениями в ответ на масштабные провокации вооруженных сил Армении были нанесены тяжелые сокрушительные удары, силы противника, понесшие многочисленные потери, были вынуждены отступить.

Как сообщает Report, об этом говорилось в ходе отчетного совещания, посвященного итогам служебно-боевой деятельности Государственной пограничной службы за 2022 год.

Было отмечено, что уничтожены 2 дивизиона С-300, 1 пусковая установка ЗРК С-125, 1 станция наведения ракет ЗРК С-125, 1 радиолокационная станция типа Р-18, 2 системы радиоподавления "Житель", 18 постов и большое количество живой силы противника.