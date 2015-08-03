​Обнародовано количество погибших от взрывов мин в Азербайджане

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ По информации, полученной по итогам проведенных расследований от региональных координаторов и других источников, за 7 месяцев 2015 года в результате 7 случаев от мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадало 11 человек. В результате погибли трое, ранен один военнослужащий.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

Он отметил, что проблема с кассетным оружием в Азербайджане связана с Карабахской войной: "До войны на территории Азербайджана не встречалось подобного вида оружия".