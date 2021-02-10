Обнародована сумма оборонных расходов Азербайджана в прошлом году

В целях усиления оборонного потенциала страны и дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения Вооруженных сил в государственном бюджете на 2020 год против запланированных расходов на оборону в размере 3787,5 млн манатов (сумма текущих расходо

В целях усиления оборонного потенциала страны и дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения Вооруженных сил в государственном бюджете на 2020 год против запланированных расходов на оборону в размере 3787,5 млн манатов (сумма текущих расходов, инвестиций и средств, выделенных из резервных фондов) было выделено 4426,8 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в информации об исполнении государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2020 год.

Было отмечено, что это на 1072,6 млн манатов или 36,1 процент больше, чем в 2019 году.

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики за счет средств, дополнительно выделенных из государственного бюджета на расходы на оборону, было обеспечено приобретение новой военной техники, дополнительное финансовое обеспечение командированных на фронт военнослужащих и персонала, назначенного на должности прапорщиков и офицеров, и т.д.