Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 мая текущего года.

Как сообщает Report, на 1 мая 2016 года в Фонд помощи Вооруженным силам поступило 73 095 369,76 AZN, 212 373,88 американских долларов, 2 993,69 евро и 5 000,0 рублей.

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом №755 президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.

В апреле в Фонд поступило 1 566 126 AZN, 582 доллара, 300 евро, 5 000 рублей.