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    Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам

    В Фонд помощи поступило 73 095 369,76 AZN, 212 373,88 американских долларов, 2 993,69 евро и 5 000,0 рублей

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 мая текущего года.

    Как сообщает Report, на 1 мая 2016 года в Фонд помощи Вооруженным силам поступило 73 095 369,76 AZN, 212 373,88 американских долларов, 2 993,69 евро и 5 000,0 рублей.

    Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом №755 президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года. 

    В апреле в Фонд поступило 1 566 126 AZN, 582 доллара, 300 евро, 5 000 рублей.

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