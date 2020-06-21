​Обнародована ситуация с коронавирусом в армии Азербайджана

«Коронавирусявляетсямировойпроблемой. В рамках борьбы с пандемией коронавируса в Азербайджане, по указанию Верховного Главнокомандующего в азербайджанской армии были немедленно проведены карантинные меры. По указанию Верховного Главнокомандующего весь личный состав - солдаты, офицеры - были помещены в карантин, и доступ в воинские части был ограничен. Даже техника, идущая на обеспечение, была продезинфицирована».

Как передает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, отвечая на вопрос о деятельности армии Азербайджана во время пандемии, здоровье солдат и боевом духе.