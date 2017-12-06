НАТО проводит учебный курс для азербайджанских военнослужащих в Баку

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Согласно "Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2017 год", Мобильная Учебная Группа Командования Объединенных Сил НАТО в Брунсуме проводит в Баку учебный курс на тему "Совместная операция и оценка".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе мероприятия, проводимого в Военной Академии Вооруженных Сил, делегация НАТО проинформирует участников о таких темах, как "Военная структура НАТО", "Военное партнерство в НАТО", "Процесс оперативного планирования", "Оценка операций", "Сбор и анализ информаций", а также проведет ряд практических занятий.

В мероприятии, которое будет проводиться до 8-го декабря, принимают участие военнослужащие из различных видов Вооруженных сил.