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Найдены останки еще одного пропавшего без вести на войне военнослужащего

Найдены останки еще одного пропавшего без вести на войне военнослужащего Есть военнослужащие, которые все еще числятся пропавшими без вести в ходе двух карабахских войн.
Армия
1 октября 2021 г. 10:41
Найдены останки еще одного пропавшего без вести на войне военнослужащего
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Есть военнослужащие, которые все еще числятся пропавшими без вести в ходе двух карабахских войн.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, в ходе Первой Карабахской войны пропали без вести 4 тысячи, а в ходе второй - 7 человек.

"Несколько дней назад на территории, где шла война, обнаружено тело еще одного военнослужащего, в настоящее время продолжаются работы по идентификации останков, взяты анализы ДНК. Мы продолжаем сотрудничать с соответствующими структурами", - подчеркнул генпрокурор.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda itkin düşən daha bir hərbçinin meyiti tapılıb

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