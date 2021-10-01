Найдены останки еще одного пропавшего без вести на войне военнослужащего

Есть военнослужащие, которые все еще числятся пропавшими без вести в ходе двух карабахских войн.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
По его словам, в ходе Первой Карабахской войны пропали без вести 4 тысячи, а в ходе второй - 7 человек.
"Несколько дней назад на территории, где шла война, обнаружено тело еще одного военнослужащего, в настоящее время продолжаются работы по идентификации останков, взяты анализы ДНК. Мы продолжаем сотрудничать с соответствующими структурами", - подчеркнул генпрокурор.