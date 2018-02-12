 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Награждены военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед ними задач награждены следующие военнослужащие Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу:

    орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

    Салманов Сахават Ибрагим оглу - генерал-майор

    Алиев Азад Гусейн оглу - полковник

    медалью "За военные заслуги"

    Гараев Натиг Сахиб оглу - полковник

    Гусейнов Анар Ровшан оглу - полковник-лейтенант

    Гусейнов Фуад Гашам оглу - полковник-лейтенант

    Мирзоев Вугар Мирза оглу - полковник-лейтенант

    Заманов Султан Валех оглу - полковник-лейтенант

    Аббасов Эльшан Кямран оглу - майор

    Агаев Рагим Алифага оглу - майор

    Джафаров Эльмеддин Гулу оглу - майор.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi