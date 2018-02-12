Награждены военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу - СПИСОК

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед ними задач награждены следующие военнослужащие Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Салманов Сахават Ибрагим оглу - генерал-майор

Алиев Азад Гусейн оглу - полковник

медалью "За военные заслуги"

Гараев Натиг Сахиб оглу - полковник

Гусейнов Анар Ровшан оглу - полковник-лейтенант

Гусейнов Фуад Гашам оглу - полковник-лейтенант

Мирзоев Вугар Мирза оглу - полковник-лейтенант

Заманов Султан Валех оглу - полковник-лейтенант

Аббасов Эльшан Кямран оглу - майор

Агаев Рагим Алифага оглу - майор

Джафаров Эльмеддин Гулу оглу - майор.