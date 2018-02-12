Награждены военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу - СПИСОК

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед ними задач награждены следующие военнослужащие Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу:
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Салманов Сахават Ибрагим оглу - генерал-майор
Алиев Азад Гусейн оглу - полковник
медалью "За военные заслуги"
Гараев Натиг Сахиб оглу - полковник
Гусейнов Анар Ровшан оглу - полковник-лейтенант
Гусейнов Фуад Гашам оглу - полковник-лейтенант
Мирзоев Вугар Мирза оглу - полковник-лейтенант
Заманов Султан Валех оглу - полковник-лейтенант
Аббасов Эльшан Кямран оглу - майор
Агаев Рагим Алифага оглу - майор
Джафаров Эльмеддин Гулу оглу - майор.
News DepartmentАвтор новости
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