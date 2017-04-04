Начинается визит министра обороны Азербайджана в Саудовскую Аравию

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился с официальным визитом в Королевство Саудовской Аравии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в рамках визита генерал-полковник З.Гасанов проведет двусторонние встречи с Хранителем двух святынь, Королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом, заместителем наследного принца Королевства Саудовской Аравии, заместителем премьер-министра, министром обороны Мухаммедом бен Салман Аль Саудом и другими официальными лицами.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере, и будет проведен обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.