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Начался визит Хулуси Акара в Азербайджан

Начался визит Хулуси Акара в Азербайджан В Азербайджан прибыла делегация во главе с министром национальной обороны Турции генералом армии Хулуси Акаром.
Армия
5 декабря 2022 г. 18:13
Начался визит Хулуси Акара в Азербайджан

В Азербайджан прибыла делегация во главе с министром национальной обороны Турции генералом армии Хулуси Акаром.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Х.Акара встретили министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы и другие официальные лица.

В состав турецкой делегации входят должностные лица Вооруженных сил этой страны.

Министр национальной обороны Турции будет следить за совместными учениями азербайджанских и турецких военнослужащих.

Отметим, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, в нашей стране проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.

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