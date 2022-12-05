Начался визит Хулуси Акара в Азербайджан

В Азербайджан прибыла делегация во главе с министром национальной обороны Турции генералом армии Хулуси Акаром.

В Азербайджан прибыла делегация во главе с министром национальной обороны Турции генералом армии Хулуси Акаром.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Х.Акара встретили министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы и другие официальные лица.

В состав турецкой делегации входят должностные лица Вооруженных сил этой страны.

Министр национальной обороны Турции будет следить за совместными учениями азербайджанских и турецких военнослужащих.

Отметим, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, в нашей стране проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.