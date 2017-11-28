Начался полевой выход курсантов Азербайджанского высшего военного училища

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с планом боевой подготовки, начался полевой выход в учебный центр "Карахейбат" курсантов четвертого курса Азербайджанского высшего военного училища (АВВУ) имени Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, основной целью полевого выхода, проводимого согласно графику учебного процесса, является своевременное выполнение задач на практических занятиях с применением огневых средств, а также совершенствование правил эксплуатации военной техники и умений управлять подразделениями в бою.

В ходе занятий, которые будут проводиться в полевых условиях, курсанты выполнят задачи по обнаружению целей и уничтожению их огнем на поле боя, а также совершенствованию навыков применения имеющихся на вооружении образцов различных боевых средств и другие задачи.