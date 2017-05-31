Началось оценочное учение НАТО с батальоном ОСС Вооруженных сил Азербайджана

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (ОСС) НАТО, проводится очередное оценочное учение НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана, заявленного в Объединение Совместных Сил.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, ОСС батальон Азербайджана в 2014-ом году успешно прошел оценочное учение НАТО 2-го уровня и получил сертификат НАТО "Готов к бою". В настоящее время для подтверждения сертификата, на полевое учение, проводимое в Учебном Центре "Гарахейбат" привлечены около 700 военнослужащих личного состава, до 80-ти единиц военной техники и 4 вертолета.

Оценка батальона проводится многонациональным оценочным составом с участием Состава Наблюдателей, представляющий Сухопутное Командование НАТО.

Учение пройдет до 2-го июня.