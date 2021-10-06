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Начальник Генштаба Азербайджанской Армии посетил Центральный командный пункт ВВС

Начальник Генштаба Азербайджанской Армии посетил Центральный командный пункт ВВС По поручению министра обороны первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев посетил Центральный командный пункт ВВС, а также Центр управления спутниковой связью центрального узла связ
Армия
6 октября 2021 г. 12:12
Начальник Генштаба Азербайджанской Армии посетил Центральный командный пункт ВВС
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По поручению министра обороны первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев посетил Центральный командный пункт ВВС, а также Центр управления спутниковой связью центрального узла связи Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Рамиз Таиров доложил начальнику Генерального штаба о деятельности командного пункта, оснащенного современными автоматизированными системами управления. Было отмечено, что Центральный командный пункт, оснащенный новейшим технологическим оборудованием, обеспечивает оперативное выполнение Военно-воздушными силами поставленных боевых задач.

Подчеркивалось, что во время Отечественной войны с командного пункта осуществлялось непрерывное управление боями, велся контроль за успешным выполнением боевых задач армейской авиацией. Это обеспечило сохранение превосходства в воздухе над противником в ходе боевых операций ВВС Азербайджана.

Затем начальник Генштаба посетил Центр управления спутниковой связью. Было отмечено, что с учетом мер безопасности система спутниковой связи функционирует в основном через спутник ОАО “Азеркосмос”.

Начальник Генерального штаба довел до соответствующих должностных лиц поручения министра обороны в связи с обеспечением устойчивой и безопасной связи войск, дислоцированных на освобожденных территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi HHQ-nin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində olub

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